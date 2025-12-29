Witte Huis: Trump had positief telefoongesprek met Poetin

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag opnieuw gebeld met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Volgens het Witte Huis was het een "positief" gesprek. Een dag eerder had Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontvangen om te praten over de vredesonderhandelingen.

Het Witte Huis deelde geen details van het gesprek, maar volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de vermeende Oekraïense aanval op Poetins zomerverblijf in Novgorod. Trump zou "geschokt" hebben gereageerd op dat nieuws. Poetin heeft de Amerikaanse president gezegd dat Rusland wil blijven werken aan een vredesakkoord, maar dat de Russische onderhandelingspositie zal worden "herzien".

Zelensky noemt de beschuldigingen leugens, bedoeld om het onderhandelingsproces te ondermijnen.

Trump en Poetin belden zondag ook al met elkaar, nog voor de ontmoeting tussen Trump en Zelensky. Ook toen spraken zowel het Witte Huis als het Kremlin zich positief uit over het telefoongesprek.