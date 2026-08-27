ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van de Vliet pakt in lichte skiff brons op WK in eigen land

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 17:31
anp270826192 1
AMSTELVEEN (ANP) - Femke van de Vliet heeft op de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan de eerste medaille voor Nederland veroverd. In de lichte skiff, een niet-olympisch nummer, pakte de 27-jarige skiffeuse het brons.
Van de Vliet moest de onder neutrale vlag uitkomende Russische Mariia Zhovner en de nieuwe wereldkampioene Kenia Lechuga uit Mexico voor zich dulden.
"Ik weet niet wat ik moet denken", zei een emotionele Van de Vliet na afloop in een flashinterview. "Ik weet niet of ik blij ben met brons, maar dat moet ik wel zijn, denk ik."
Eerder op de middag grepen Fedrik Ploeg en Erik van Eijck van Heslinga in de eveneens niet-olympische lichte dubbeltwee nog naast de medailles. Ze finishten op ruime afstand van de winnaars uit Oezbekistan als vijfde.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

wanneer-je-deze-situatie-tegenkomt-in-spanje-moet-je-direct-ruimte-maken-als-je-het-zelf-doet-zonder-noodzaak-krijg-je-een-boete

Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

162242517_m

Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

generated-image

Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

gandr-collage

Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

Loading