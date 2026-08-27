Van de Vliet pakt in lichte skiff brons op WK in eigen land

AMSTELVEEN (ANP) - Femke van de Vliet heeft op de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan de eerste medaille voor Nederland veroverd. In de lichte skiff, een niet-olympisch nummer, pakte de 27-jarige skiffeuse het brons.

Van de Vliet moest de onder neutrale vlag uitkomende Russische Mariia Zhovner en de nieuwe wereldkampioene Kenia Lechuga uit Mexico voor zich dulden.

"Ik weet niet wat ik moet denken", zei een emotionele Van de Vliet na afloop in een flashinterview. "Ik weet niet of ik blij ben met brons, maar dat moet ik wel zijn, denk ik."

Eerder op de middag grepen Fedrik Ploeg en Erik van Eijck van Heslinga in de eveneens niet-olympische lichte dubbeltwee nog naast de medailles. Ze finishten op ruime afstand van de winnaars uit Oezbekistan als vijfde.