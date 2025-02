Van de Zandschulp baalt van nieuwe nederlaag in eigen land

ROTTERDAM (ANP) - Botic van de Zandschulp baalde ervan dat hij op beslissende momenten zijn kansen niet wist te benutten tegen Carlos Alcaraz. De 29-jarige Nederlander werd op het ABN AMRO Open in drie sets verslagen door de als eerste geplaatste Spanjaard. Van de Zandschulp wist nog nooit een partij in Rotterdam te winnen. ¨Het ligt me kennelijk niet om in eigen land te spelen", zei Van de Zandschulp, die wel had genoten van de ambiance in het uitverkochte Ahoy.

Van de Zandschulp is in 2025 aan een moeizaam jaar bezig. De nummer 84 van de wereldranglijst verloor in de eerste rondes van Auckland, de Australian Open en Montpellier. Tegen nummer 3 van de wereld Alcaraz was Van de Zandschulp dit keer niet opgewassen. De Nederlander verzuchtte dat de loting hem in Rotterdam niet goed gezind is. "Ik heb hier nu verloren van Sinner, Medvedev en Alcaraz." Van de Zandschulp "hoopt dat het de komende tijd een keer zijn kant op zal vallen".