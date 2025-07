Van de Zandschulp bereikt kwartfinales graveltoernooi Kitzbühel

KITZBÜHEL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de kwartfinales bereikt van het graveltoernooi van Kitzbühel. De 29-jarige Nederlander won in de Oostenrijkse plaats in twee sets van de Oostenrijker Filip Misolic: 6-3 7-6 (4).

Van de Zandschulp is door zijn matige prestaties van de laatste maanden buiten de top-100 gevallen. Hij is de huidige nummer 103 van de wereldranglijst. Misolic is de nummer 97.

In de kwartfinales neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Braziliaan Thiago Seyboth Wild.