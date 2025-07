Israël ontkent verantwoordelijkheid voor voedseltekorten in Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische regering heeft nogmaals ontkend verantwoordelijk te zijn voor de voedseltekorten in de Gazastrook. Hamas zou bewust een crisis veroorzaken, aldus een regeringswoordvoerder tegen verslaggevers.

"Er is vandaag de dag geen hongersnood in Gaza die door Israël is veroorzaakt", verklaarde de woordvoerder. De tekorten komen volgens hem door Hamas. Hij beschuldigt de Palestijnse groepering ervan de distributie van voedsel te belemmeren en hulpgoederen voor zichzelf te plunderen. Hamas ontkent dit.

Israël heeft de controle over de grensovergangen met Gaza en de levering van hulpgoederen aan het gebied. Meer dan honderd hulp- en mensenrechtenorganisaties waarschuwden voor "massale verhongering" en riepen Israël op veel meer humanitaire hulp door te laten.