Van de Zandschulp bereikt voor het eerst dit jaar tweede ronde

DOHA (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in Doha voor het eerst dit jaar de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. De nummer 87 van de wereld versloeg in de hoofdstad van Qatar de Jordaniër Abedallah Shelbayh met 7-5 6-3.

De 29-jarige Van de Zandschulp verloor in 2025 op de Australian Open en op de toernooien van Montpellier, Rotterdam en Marseille in de eerste ronde. Hij had zich in Doha via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdschema.

Van de Zandschulp nam tegen Shelbayh snel een 3-0-voorsprong, maar maakte het zichzelf halverwege de eerste set moeilijk. Hij verloor met slordig spel twee keer zijn opslag en zette daar maar één break tegenover. Met een derde break op 6-5 pakte hij alsnog de set.

Matchpoint

De Nederlander nam ook in de tweede set meteen een 3-0-voorsprong en dit keer liet hij de mondiale nummer 267 uit Jordanië niet meer terugkomen. Hij haalde eenvoudig zijn eigen servicegames binnen en benutte na ruim anderhalf uur zijn eerste matchpoint.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de winnaar van de wedstrijd tussen de Rus Roman Safioellin en Alex de Minaur uit Australië. De Minaur, de verliezend finalist van het ABN AMRO Open in Rotterdam, schakelde de Nederlander vorige maand uit op de Australian Open.