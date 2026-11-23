LONDEN (ANP) - Tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben het tennisseizoen afgesloten in de top 50 van de wereldranglijst. De 31-jarige Van de Zandschulp is op de veertigste plaats de beste Nederlandse tennisser. Griekspoor (30) is de nummer vijftig.

Jesper de Jong valt op de 106e plaats net buiten de top 100. De 26-jarige Haarlemmer beëindigde zijn seizoen voortijdig vanwege een achillespeesblessure. Hij ondergaat daarvoor een operatie, waardoor hij ook de eerste maanden van het nieuwe tennisseizoen moet missen.

De top van de ATP-ranking blijft onveranderd. De Duitser Alexander Zverev wist al enige tijd dat hij het seizoen voor het eerst in zijn loopbaan afsluit als nummer 1 van de wereld. Hij was niet meer bij te halen door de geblesseerde Italiaan Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, die zondag de ATP Finals op zijn naam schreef door Zverev in de finale te verslaan.