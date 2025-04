Van de Zandschulp naar achtste finales van graveltoernooi München

MÜNCHEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de achtste finales bereikt van het ATP-toernooi in München. De 29-jarige Nederlander won in drie sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-4 3-6 6-4. Van de Zandschulp verloor eerder in de kwalificaties kansloos van Learner Tien, maar mocht als lucky loser alsnog deelnemen aan het graveltoernooi. De nummer 89 van de wereldranglijst treft nu de Amerikaan Ben Shelton voor een plek bij de laatste acht.

Van de Zandschulp was op baan 2 van het BMW Open voor een handjevol publiek in de eerste set de betere van de twee. Hij trok de set overtuigend met 6-4 naar zich toe. In de tweede set kreeg Van de Zandschulp te maken met een terugval, waardoor de ervaren Spanjaard er weer in begon te geloven. De sterk serverende Bautista Agut trok de stand gelijk. In de derde set wist Van de Zandschulp bij 2-2 een break te forceren. Met een lovegame liep de Nederlander uit naar 4-2. Die marge gaf hij niet meer weg.