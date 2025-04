Zes jaar cel geëist voor online misbruiken van 34 meisjes

ZWOLLE (ANP) - Voor het online misbruiken van 34 minderjarige meisjes is in de rechtbank in Zwolle tegen een 34-jarige verdachte dinsdag zes jaar cel geëist. Verdachte Daan F. benaderde de slachtoffers via Snapchat en TikTok en bewoog ze tot het maken van zeer seksueel getinte afbeeldingen.

"Als je denkt dat je dochter veilig op haar kamer zit, is op afstand een man je woning binnengedrongen om haar te beschadigen", zei de officier van justitie. Ze benadrukte dat F. uit Zwolle honderd meisjes online heeft misbruikt. Hiervan zijn slechts 34 geïdentificeerd. Dat het er zoveel zijn geweest, sloot hij zelf ook niet uit. F. heeft de feiten bekend, maar ontkent seksuele bedoelingen te hebben gehad.

De officier van justitie vindt dit laatste moeilijk te geloven. F. gaf de meisjes namelijk specifieke instructies wat ze moesten doen.