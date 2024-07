Botsing met PVV op komst: VVD en NSC willen boycot van EU-vergaderingen Hongarije

Coalitiepartijen VVD en NSC willen dat ook het kabinet vergaderingen boycot die roulerend EU-voorzitter Hongarije in eigen land organiseert. Ze scharen zich daarmee achter de ban van de Europese Commissie die boos is over de reis van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Rusland en China.

"Nog geen twee weken zit Hongarije in de voorzittersstoel van de EU en nu al schopt Orbán iedereen tegen de schenen", schrijft VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen in een bericht op X. "Goed dat de Europese Commissie de grens trekt bij zijn bezoekjes aan Poetin." Wat de VVD betreft doet het kabinet hetzelfde.

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft over de kwestie Kamervragen gesteld aan premier Dick Schoof en minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken). Hij wil weten welke EU-lidstaten maatregelen tegen Hongarije nemen en vraagt het kabinet op te trekken met die landen en zo een "duidelijk signaal" af te geven aan Orbán.

Volgens de Europese Commissie is de Hongaarse premier zijn boekje ver te buiten gegaan met zijn reis waarbij hij sprak over een mogelijke vrede in Oekraïne. Hij had hierover eerst moeten overleggen, vindt de Commissie. Hoewel Orbán verklaarde niet namens de EU te reizen, zette hij bij berichten over de reis wel het logo van het EU-voorzitterschap.

Premier Schoof verklaarde maandag tijdens een bezoek aan Luxemburg per gelegenheid te bekijken of Nederland EU-vergaderingen gaat boycotten die Hongarije organiseert. Het kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord van coalitiepartijen PVV , VVD, NSC en BBB een grote mate van vrijheid gekregen als het om buitenlands beleid gaat.