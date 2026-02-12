Ook Nederlands geld in nieuw wapenpakket uit VS voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Ook Nederland betaalt mee om een nieuw pakket Amerikaanse wapens voor Oekraïne te betalen. Naast bijdragen van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen steekt ook Nederland er zo'n 90 miljoen euro in. De Nederlandse bijdrage is echter geen nieuw geld, maar al eerder opzijgelegd voor het zogeheten PURL-programma om Amerikaanse wapens te kopen waar Oekraïne nog niet zonder kan.

Samen brengen de vier Noordwest-Europese NAVO-landen 420 miljoen euro bijeen. Daarvan kan Oekraïne bijvoorbeeld Patriot-luchtverdedigingsraketten aanschaffen of andere wapens die alleen in de VS worden gemaakt. Zonder Patriots bijvoorbeeld is het moeilijk om de snelste raketten uit de lucht te halen waarmee Rusland Oekraïne bestookt.

Demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) en zijn collega's zegden het nieuwe PURL-pakket toe bij een nieuw inzameloverleg voor Oekraïne in Brussel.

Patriotsystemen

Wat Brekelmans betreft moeten daar zoveel mogelijk raketten in zitten voor luchtverdediging. Die zijn onder meer nodig voor de Patriotsystemen, voor F-16's en voor andere luchtverdediging.

"Het enige land dat die nog volop op voorraad heeft, zijn de VS. Daarom zijn die PURL-pakketten zo belangrijk", zei Brekelmans. "We kunnen de raketten snel naar Oekraïne brengen, zodat Oekraïne zich kan verdedigen tegen die enorme dagelijkse terreuraanvallen van Rusland."

VS geven niets

PURL is het inkoopprogramma van de NAVO, waarmee Oekraïnes bondgenoten sinds vorige zomer Amerikaanse wapens kopen die de VS zelf niet meer aan Oekraïne willen geven.

"Het is van groot belang dat andere Europese landen ook over de brug komen", benadrukte Brekelmans. Europa betaalt bijna alle wapenleveranties aan Oekraïne. De VS geven vrijwel niets meer, maar delen wel cruciale informatie.