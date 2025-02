Van de Zandschulp verliest ook in Marseille in eerste ronde

MARSEILLE (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is ook op zijn vijfde toernooi van 2025 meteen uitgeschakeld. De 29-jarige Veenendaler verloor op het ATP-toernooi van Marseille in drie sets van de Italiaan Lorenzo Sonego: 1-6 6-3 3-6.

Van de Zandschulp stond in Marseille tegen de Italiaanse nummer 35 van de wereldranglijst al snel met 5-0 achter. Hij wist nog een servicegame te winnen voordat Sonego de set pakte. Van de Zandschulp begon echter goed aan de tweede set en won de opslagbeurt van de Italiaan. Die break hield hij vast voor de setwinst.

In de derde set zorgde Sonego opnieuw voor de eerste break. Het lukte Van de Zandschulp niet meer om die achterstand ongedaan te maken. Op 5-3 kreeg Sonego drie matchpoints, maar de Nederlander werkte die weg. Op het vierde matchpoint sloeg Sonego wel toe.

De Nederlander die op de 85e plaats van de ATP-ranking staat won nog niet één enkelpartij dit jaar. Op het ABN AMRO Open verloor hij in de eerste ronde van de latere winnaar Carlos Alcaraz. In Montpellier was landgenoot Tallon Griekspoor hem de baas en op de Australian Open was Alex de Minaur te sterk. Zijn eerste nederlaag van 2025 was in de kwalificatie van het toernooi van Auckland tegen de Amerikaan Nisnesh Basavareddy.