Rapport: jongeren in jeugdgevangenis krijgen geen goed onderwijs

DEN HAAG (ANP) - Jongeren die in een jeugdgevangenis zijn opgesloten, krijgen daar geen goed onderwijs. Daardoor wordt het moeilijk voor ze om na vrijlating door te gaan op school, een baan te vinden en het leven op orde te krijgen. Het gevolg daarvan is dat de kans groeit dat ze weer in de fout gaan. Voor die negatieve spiraal waarschuwt de Onderwijsraad.

Volgens de organisatie kampen de zogenoemde justitiële jeugdinrichtingen of JJI's onder meer met personeelstekorten. Het programma overdag is beperkt en de middelen zijn verouderd. Het is heel moeilijk om examens af te nemen binnen de jeugdgevangenis, maar de jongeren mogen vaak niet naar een andere locatie gaan voor een examen. Soms zijn ze al vrijgelaten, maar moeten ze speciaal voor het aangevraagde examen terug de gevangenis in. Sommige jongeren doen dan maar geen examen, en "dan gaat een kans verloren", aldus de Onderwijsraad. Die pleit voor meer flexibiliteit bij examens.

De raad adviseert ook om de scholen meer vrijheid te geven bij het werven van docenten, zodat het team beter past bij wat de leerlingen nodig hebben. Daarnaast moeten de leraren beter getraind worden voor het werken met de jongeren.

Werkwijze

De gevangenisscholen hebben bovendien met drie ministeries te maken: Justitie, Onderwijs en Volksgezondheid. Die hebben allemaal hun eigen onderdelen, met hun eigen regels en hun eigen systemen, en zij houden allemaal op verschillende momenten en op hun eigen manier toezicht. De Onderwijsraad adviseert om de werkwijze van de ministeries beter op elkaar af te stemmen, zodat het onderwijs en de behandeling van de jongeren beter wordt en "onnodig dubbel werk wordt voorkomen".

De justitiële jeugdinrichtingen zijn in Breda, Nijmegen, Spijkenisse, Lelystad, Sassenheim en Veenhuizen. Zij hebben bij elkaar 527 plekken. Daarnaast zijn er kleinschalige instellingen in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Venlo en Krimpen aan den IJssel, met elk acht plekken. Per jaar worden 1500 tot 2000 jongeren tijdelijk in zo'n instelling opgesloten. Meestal is dat voor een paar weken of een paar maanden, maar sommige jongeren zitten er jarenlang. Zij hebben net als alle jongeren in Nederland recht op onderwijs, maar ze mogen door hun straf niet naar buiten en moeten daarom binnen de muren les krijgen. Hun onderwijsniveau loopt uiteen van praktijkonderwijs tot bovenbouw vwo.