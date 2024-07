Van de Zandschulp verliest op challenger van Zwitserse tiener

ZUG (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is op het challengertoernooi van Zug in Zwitserland meteen uitgeschakeld. De 28-jarige Nederlander verloor in de eerste ronde van de 19-jarige Zwitser Mika Brunhold: 7-5 (5) 3-6 7-6 (5).

Brunold deed op het toernooi mee met een wildcard. Hij staat op plaats 577 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp was in Zug als eerste geplaatst. Hij staat op de 85e plaats op de wereldranglijst.