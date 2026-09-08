Van de Zandschulp woensdag laat in actie voor kwartfinale

NEW YORK (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp komt woensdag op de US Open pas laat in actie voor zijn kwartfinale. De 30-jarige Nederlander en de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev zijn ingedeeld in de vierde en laatste partij in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion van het toernooi in New York. De partij begint om 19.30 uur plaatselijke tijd. In Nederland is het dan 01.30 uur in de nacht.

Van de Zandschulp kan voor het eerst de halve finale van een grandslamtoernooi bereiken. Vijf jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale van de US Open. Toen was de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland hem de baas.

Zverev begint de partij als duidelijke favoriet. De Duitser won in juni Roland Garros en verloor in juli de finale van Wimbledon.