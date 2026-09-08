Kantoor Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd voor 7 oktober

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt tegen dat hij in aanloop naar de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 al was gewaarschuwd. "De berichten in de media zijn onjuist", staat in een verklaring op X. "De premier is voor 7 oktober niet gewaarschuwd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten."

Het kantoor van Netanyahu reageerde daarmee op een artikel van de krant Haaretz. Die schreef dat de leider van de VAE, Mohammed bin Zayed, anderhalve week voor de bloedige aanval belde met Netanyahu. Hij zou toen hebben gewaarschuwd dat de Hamasleider Yahya Sinwar in de Gazastrook een grote operatie tegen Israël plande.

Netanyahu kreeg na de publicatie felle kritiek vanuit de oppositie. "Netanyahu kreeg tientallen waarschuwingen voor 7 oktober en sloeg ze allemaal in de wind", schreef zijn politieke rivaal Gadi Eisenkot op X. Het kantoor van Netanyahu zei later dat als er al relevante informatie was, die via inlichtingenkanalen is binnengekomen.