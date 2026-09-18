Van de Zandschulp zet Davis Cup-team moeizaam op 1-0

DEN BOSCH (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft het Nederlandse tennisteam op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in de Maaspoort van Den Bosch met de nodige moeite de eerste partij van de landenstrijd in drie sets van Johan Alexander Rodriguez: 4-6 6-1 7-5.

Tallon Griekspoor en Nicolás Mejía spelen later vrijdag het tweede enkelspel. Op zaterdag wordt het eerste dubbelspel gespeeld, waarna nog twee enkelspelen volgen.

Het team van captain Paul Haarhuis speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de Qualifiers van volgend jaar. Het is de eerste keer dat de landen in de Davis Cup tegenover elkaar staan.