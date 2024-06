Van den Broek helpt Bardet aan etappe en geel in Tour de France

Romain Bardet heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen en de eerste gele trui veroverd. De Fransman van dsm-firmenich PostNL kwam na 206 kilometer tussen startplaats Florence en Rimini aan de Adriatische kust als eerste over de streep. Dat kwam vooral door de hulp van de uitblinkende ploeggenoot Frank van den Broek, die zijn allereerste Touretappe reed. Bardet bleef in de rit met Van den Broek het aanstormende peloton net voor.

Debutant Van den Broek reed het grootste deel van de heuvelrit in de aanval. De 23-jarige wielrenner van dsm-firmenich PostNL maakte deel uit van de eerste kopgroep en hielp later ploeggenoot Bardet. Voor de Fransman is het de vierde etappezege en de eerste keer dat hij de gele trui draagt.