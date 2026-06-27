Van den Goorbergh en Veijer te langzaam in kwalificaties TT Assen

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer hebben zich in de kwalificaties voor de Moto2 bij de TT van Assen niet kunnen onderscheiden. Van den Goorbergh reed de veertiende tijd en Veijer de vijftiende. Beide Nederlanders waren meer dan een halve seconde langzamer dan de Colombiaan David Alonso, die poleposition bemachtigde in een tijd van 1.35,236. De klasseringen van Van den Goorbergh en Veijer betekenen een startplek op de vijfde rij in de race op zondag.

Veijer is bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto2. Hij wist dit jaar in april bij de Grote Prijs van Spanje in Jerez zijn eerste poleposition te veroveren. Hij was daarmee de eerste Nederlander na Wilco Zeelenberg, die 35 jaar geleden (in 1991) de pole pakte in de Grote Prijs van Japan, in toen nog de 250cc-klasse. Veijer wist de race niet te winnen en eindigde als derde.

De 21-jarige Staphorster hield een schouderblessure over aan een val eerder dit seizoen in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij ondervindt nog steeds hinder van de blessure. Zijn beste resultaat in Assen was overigens in 2024 in de Moto3, toen hij als tweede eindigde en dichtbij een sensationele zege was. De laatste Nederlandse winnaar in de TT was 37 jaar geleden (1989) Hans Spaan in de 125cc-klasse.

De 20-jarige Van den Goorbergh is bezig aan zijn vijfde seizoen in de Moto2 bij het Nederlandse raceteam Momoven Idrofoglia RW Racing. Hij heeft in al die jaren nog niet op het podium gestaan. Dit jaar is de twaalfde plaats in de Grote Prijs van Frankrijk zijn beste resultaat.