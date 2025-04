Van der Breggen wel van start in Luik-Bastenaken-Luik

LUIK (ANP) - Anna van der Breggen neemt zondag deel aan de Ardenner wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De renster van SD Worx-Protime meldde zich woensdag nog af voor de Waalse Pijl nadat ze afgelopen zondag door ziekte was afgestapt in de Amstel Gold Race.

Van der Breggen won Luik-Bastenaken-Luik twee keer, in 2017 en 2018. In 2021 beëindigde ze haar loopbaan om dit jaar verrassend terug te keren in het peloton.

Haar ploeg meldt dat voor de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky 'LBL' na de Ronde van Vlaanderen haar tweede hoofddoel is dit voorjaar. "Dat ik al winst in de Ronde van Vlaanderen op zak heb, geeft me rust", zegt ze in een persbericht, waarin ze de kracht van haar ploeg roemt.

"Daar komt bij dat Anna van der Breggen weer van start gaat. Het was de juiste keuze dat ze woensdag niet gereden heeft, zeker gezien de weersomstandigheden die we hadden. Anna en ik zijn een mooi duo dat elkaar aanvult. Met een fitte Anna heb je vrijwel zeker iemand mee in de finale."