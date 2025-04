Oekraïne ontkent dat Russen Koersk hebben heroverd

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne ontkent de Russische claim dat de grensregio Koersk is heroverd. Volgens de Oekraïense strijdkrachten gaan de militaire operaties in sommige delen van het Russische gebied verder.

De bewering van Moskou dat het een einde heeft gemaakt aan de invasie van Oekraïne in Koersk is niet waar, aldus het leger. De Russische legertop had eerder gemeld dat de volledige controle over Koersk was hersteld.

De Russische president Vladimir Poetin noemde het Oekraïense "avontuur" in Koersk volledig mislukt. De claim kwam op een moment dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump in Rome overlegden over een oplossing voor de Russisch-Oekraïense oorlog.

Volgens Oekraïne wordt er ook nog doorgevochten in een andere Russische grensregio, het zuidelijker gelegen Belgorod.