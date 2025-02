Van der Duin grijpt bij EK brons op puntenkoers

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Maike van der Duin heeft bij de EK baanwielrennen brons veroverd op de puntenkoers. De 23-jarige Drentse ging lang aan de leiding, maar werd in de afsluitende sprint door twee rensters gepasseerd. De Noorse Anita Stenberg pakte het goud met 56 punten. Marion Borras uit Frankrijk het zilver met 54 punten. Van der Duin had 53 punten.

Van der Duin won in 2023 op de EK brons op de afvalkoers. Ze pakte eerder ook vier keer zilver op de WK baanwielrennen. Afgelopen zomer greep ze op de Olympische Spelen van Parijs brons op de koppelkoers met Lisa van Belle.

Van Belle greep naast een plek in de finales om de medailles op de individuele achtervolging. Ze werd vijfde in de kwalificaties. In de finale greep de Britse Anna Morris het goud voor de Italiaanse Vittoria Guazzini in een wereldrecord van 4.25,874.