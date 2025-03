Van der Poel begint wegseizoen met zege in Samyn Classic

DOUR (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel is zijn wegseizoen begonnen met de zege in de Belgische eendagskoers Samyn Classic. De 30-jarige oud-wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck won na bijna 200 kilometer de sprint in de straten van Dour.

Van der Poel zou aanvankelijk pas volgende week aan het seizoen beginnen in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, waar hij zich wilde voorbereiden op Milaan-Sanremo. Dit weekend nam hij de beslissing om alsnog te starten in de Samyn Classic. "Als het te erg kriebelt, moet je gewoon koersen", verklaarde Van der Poel, die vorige maand voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden werd.