Wetenschappers hebben een flinke stap gezet in hun poging de wolharige mammoet terug te brengen uit het verleden. Ze beginnen klein: met een wolharige muis.

Stel je voor: een klein muisje, maar dan met een dikke, gouden vacht. Precies dat hebben onderzoekers van het Amerikaanse bedrijf Colossal Biosciences nu gemaakt. Met geavanceerde DNA-technologie veranderden ze gewone muizen in wat je 'mini-mammoeten' zou kunnen noemen.

De onderzoekers bewerkten negen genen die invloed hebben op vachtkleur, haarlengte en haarpatroon. Sommige muizen kregen daardoor een gouden vacht, andere juist extra lange of wollige haren. Twee van deze genen kwamen ook voor bij echte mammoeten en droegen bij aan hun kenmerkende dikke vacht.

‘Mammoeten’ in 2028

Het einddoel van Colossal is vele malen groter dan een muis. Het bedrijf wil Aziatische olifanten genetisch aanpassen zodat ze eigenschappen krijgen van hun uitgestorven voorouders. De eerste 'mammoet-olifant' zou volgens het bedrijf al in 2028 geboren kunnen worden.

"Dit versnelt ons project niet, maar het is wel een enorm belangrijk validatiepunt”, zegt medeoprichter Ben Lamm in de Britse krant The Guardian. Het team wil de komende maanden testen of de wollige muizen daadwerkelijk beter tegen kou kunnen.

Kritiek op het project

Niet iedereen is enthousiast. Critici vragen zich af of het onderzoeksgeld niet beter besteed kan worden aan het beschermen van diersoorten die nu met uitsterven worden bedreigd, in plaats van uitgestorven dieren terug te brengen.

Bovendien is het onderzoek nog niet collegiaal getoetst, wat betekent dat andere wetenschappers de resultaten nog kritisch moeten beoordelen. Zelfs als de studie standhoudt, ligt de stap van wollige muizen naar 'mammoet-olifanten' volgens experts nog vol uitdagingen.

