Beleggers kijken uit naar rentebesluiten en cijfers ASML en Apple

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers verwerken in de nieuwe beursweek rentebesluiten van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank (ECB). Ook komen er veel bedrijven met resultaten, waaronder ASML en Shell. Op Wall Street gaat de aandacht ook naar de cijfers van Apple. Verder zijn beleggers erg alert op aankondigingen die meer duidelijkheid kunnen geven over het Amerikaanse handelsbeleid onder de nieuwe president Donald Trump.

Kenners denken dat de Amerikaanse rente woensdag ongemoeid wordt gelaten. De Fed heeft laten doorschemeren de rente dan waarschijnlijk niet verder te verlagen. De centrale bank vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren. "Dit suggereert dat we mogelijk lang moeten wachten op de volgende renteverlaging", merkte ING-econoom James Knightley al op.

De ECB neemt donderdag een rentebesluit en beleggers rekenen erop dat de rente in de eurozone dan opnieuw met een kwart procentpunt wordt verlaagd. De inflatie in het eurogebied zwakt steeds verder af richting de doelstelling van 2 procent en dat biedt de ECB ruimte voor meer renteverlagingen om de kwakkelende economie te stimuleren. Diezelfde dag komen er nieuwe cijfers over de economische groei in Europa.

Drukke dagen bedrijfscijfers

Woensdag en donderdag zijn ook de drukste dagen wat betreft bedrijfscijfers. ASML publiceert zijn jaarcijfers op woensdagochtend. Bij de Veldhovense chipmachinefabrikant gaat de aandacht sterk uit naar de verwachtingen ten aanzien van China, handelsrestricties en de mate waarin het bedrijf verwacht te profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Techbedrijven Meta, Microsoft en Tesla komen later die dag met cijfers. Meta en Microsoft investeren fors in AI. De vraag is wat dit betekent voor hun financiën. Tesla meldde recent dat het in 2024 voor het eerst in jaren minder elektrische auto's heeft verkocht. Het bedrijf van topman Elon Musk kampt onder meer met felle concurrentie.

Shell geeft donderdag een kijkje in de boeken. Het olie- en gasconcern kwam eerder deze maand al met een voorlopige kwartaalupdate. Het bedrijf verwachtte onder meer dat de handelsresultaten bij gas aanzienlijk lager zullen zijn dan een kwartaal eerder. Donderdagavond is het de beurt aan Apple. Mede dankzij nieuwe functies die gebruikmaken van AI waren de nieuwste smartphones van het concern in de voorgaande periode in trek. Maar de verkopen op de voor Apple belangrijke Chinese markt vielen toen tegen.