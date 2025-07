Van der Poel grijpt net naast tweede ritzege in Tour

TOULOUSE (ANP) - Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de elfde etappe van de Tour de France te winnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck kon in Toulouse na een lastige finale net niet een leidend tweetal achterhalen. De ritzege ging naar de Noor Jonas Abrahamsen. De Noor van Uno-X Mobility versloeg de Zwitser Mauro Schmid in de sprint. Van der Poel finishte enkele seconden later als derde.

Van der Poel won eerder de tweede etappe.

De Sloveen Tadej Pogacar kwam in de slotfase ten val, maar stapte snel weer op de fiets en verloor geen tijd op zijn concurrenten. De Ier Ben Healy behield de gele trui.

Donderdag volgt de eerste Pyreneeënrit met aankomst boven op de Hautacam, een klim van de buitencategorie.