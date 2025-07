Van der Poel heeft vertrouwen in sprinterskwaliteiten Groves

LAVAL (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel speelde een hoofdrol tijdens de meest recente ritten in de Tour de France, maar de Nederlander van Alpecin-Deceuninck was tijdens de achtste etappe weer de ideale gangmaker voor zijn ploeggenoot Kaden Groves. Mede dankzij Van der Poel eindigde de Australiër in Laval op de derde plaats, achter Jonathan Milan en Wout van Aert.

"Het was hectisch op het einde, zoals elke sprint in de Tour. We zijn goed uit de problemen gebleven en Kaden wordt mooi derde", keek Van der Poel na de finish terug bij de NOS. "We kwamen net iets te vroeg op kop, maar op een gegeven moment moet je wel beslissen om te gaan. Ik zag in de verte dat hij derde werd en dat Milan veruit de sterkste was."

Van der Poel zag in de derde etappe ploeggenoot Jasper Philipsen wegvallen na een val, maar heeft met Groves nog een goede sprinter in de ploeg. "Kaden is nog niet op zijn best, hij heeft ook de Giro gereden. Hij voelt zich elke dag wat beter worden en we hebben er vertrouwen in dat we met hem dichtbij kunnen komen."