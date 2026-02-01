Van der Poel is met achtste wereldtitel veldrijden recordhouder

HULST (ANP) - Mathieu van der Poel is in het Zeeuwse Hulst voor de achtste keer, en voor de vierde keer op rij, wereldkampioen veldrijden geworden. Hij maakte halverwege de tweede van acht ronden het verschil met de rest van het veld en bouwde zijn voorsprong uit tot 35 seconden aan de eindstreep. Zijn landgenoot Tibor Del Grosso werd tweede, voor de Belg Thibau Nys.

Met de achtste titel is de Nederlander nu alleen recordhouder. De Belg Erik De Vlaeminck werd in de jaren zestig en zeventig zeven keer wereldkampioen. De Vlaeminck heeft wel nog altijd het record van de meeste titels op rij (zes). Bij de vrouwen heeft Marianne Vos ook acht wereldtitels in het veld.