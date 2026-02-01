ECONOMIE
Oliekartel OPEC+ draait kraan niet verder open

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 15:59
anp010226072 1
LONDEN (ANP) - Oliekartel OPEC+ houdt de olieproductie opnieuw ongewijzigd. Dat maakte de organisatie, met Saudi-Arabië en Rusland als belangrijkste leden, zondag bekend.
OPEC+ besloot in november al de oliekraan voorlopig niet verder open te draaien om de olieprijs te ondersteunen. Eerder in 2025 werd de productie juist opgevoerd om marktaandeel te winnen van andere olieproducenten, vooral in de Verenigde Staten.
De olieprijzen zijn dit jaar tot nu toe bijna 13 procent gestegen. Vorige week gingen de olieprijzen hard omhoog nadat president Donald Trump Iran, een van de leden van het oliekartel, waarschuwde een nucleair akkoord te sluiten of anders met militaire acties te worden geconfronteerd.
