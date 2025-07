Van der Poel mist zege maar helpt teamgenoot Rickaert naar podium

CHÂTEAUROUX (ANP) - Mathieu van der Poel werd zondag in Châteauroux minder dan een kilometer voor de finish ingehaald door het sprintende peloton. Zo won niet de Nederlander van Alpecin-Deceuninck, maar de Belg Tim Merlier de negende etappe van de Tour de France. "Ik had gehoopt dat het net voldoende was, maar ik heb in ieder geval mijn ploeggenoot Jonas Rickaert kunnen helpen een droom waar te maken", vertelde Van der Poel bij de NOS.

Rickaert had verteld zo graag een keer het podium te mogen betreden tijdens de Tour. Na een lange ontsnapping samen met Van der Poel was er voor de Belg, die als 117e de finish passeerde, de prijs van de strijdlust en een huldiging.

Het tweetal had vanaf de start de aanval gekozen en leidde halverwege met een marge van vijf minuten op het peloton. Rickaert moest in de laatste kilometers zijn ploeggenoot laten gaan, Van der Poel kwam net tekort voor een tweede ritzege. "Jammer, ik had gehoopt het net vol te houden. Maar het beste was er ook bij mij wel van af."