Motorcrosser Vlaanderen derde in Grote Prijs van Finland

IITTI (ANP) - Motorcrosser Calvin Vlaanderen is op het podium beland in de Grote Prijs van Finland. Hij eindigde op het circuit van de Kymiring als derde dankzij een vierde plaats in de eerste en een derde plaats in de tweede manche. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde (tweede en vijfde in de heats). De overwinning in Finland was voor de Belg Lucas Coenen, die beide manches won.

Vijfvoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings, die juist weer op dreef was in de MXGP, moest de cross in Finland overslaan vanwege een gebroken sleutelbeen.

Coenen liep in het wereldkampioenschap in op de Franse leider Romain Febvre. Het verschil tussen die twee bedraagt 15 punten. Coldenhoff neemt de derde plaats in, maar op grote puntenachterstand van Febvre en Coenen.

Herlings doet niet mee in de strijd om de wereldtitel. De Brabander miste de eerste drie grands prix van het seizoen en maakte pas begin april zijn rentree, omdat hij langer de tijd nam voor het herstel van een gescheurde kruisband in zijn rechterknie.