Van der Poel na polsbreukje fit genoeg om te starten in Dauphiné

BRUSSEL (ANP) - Mathieu van der Poel is fit genoeg om zondag te starten in het Critérium du Dauphiné. De voormalig wereldkampioen is voldoende hersteld van de breuk in een botje van een pols die hij eind vorige maand opliep tijdens de wereldbeker mountainbike in Nove Mesto. Dat heeft zijn ploeg Alpecin-Deceuninck bekendgemaakt.

Van der Poel liet eerder een hoogtestage in La Plagne aan zich voorbijgaan door het breukje. In het Critérium du Dauphiné, dat zondag begint en duurt tot en met 15 juni, wil de Nederlander zich voorbereiden op de Tour de France die op 5 juli van start gaat.

Van der Poel kwam op 25 mei in de openingsfase van de wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto tweemaal ten val en stapte af. Hij reed zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds het najaar van 2023. Hij ging op de Olympische Spelen van Tokio en het WK in Glasgow ook hard onderuit op zijn mountainbike.