Van der Poel naar wereldbekercross Dendermonde, Vos ontbreekt

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt van de veldrijders heeft Mathieu van der Poel geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde op 5 januari. Ook wereldkampioene Fem van Empel staat aan de start. Marianne Vos, die recentelijk haar rentree in het veldrijden maakte, ontbreekt.

"Het is de maand van de finale van de wereldbeker en van de nationale kampioenschappen", kijkt De Knegt vooruit. "En de WK in Liévin zijn ook niet meer ver weg. Bij de mannen - waar Van der Poel momenteel 'outstanding' is - kunnen we nu enkele jonge beloften een kans geven. Bij de vrouwen geldt hetzelfde en heb ik ook plekken ingeruimd voor rensters die niet elke keer opgesteld kunnen worden."

Vos keerde na bijna twee jaar afwezigheid in het veldrijden terug bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon met een vijfde plaats. "Ze ontbreekt nu" zegt De Knegt. "De weken hierna komt Vos wel telkens in actie en ze overweegt het WK te rijden. Ze is in ieder geval veelbelovend begonnen aan haar crosswinter. Annemarie Worst is helaas nog geblesseerd."