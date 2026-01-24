Van der Poel ook de snelste in wereldbekercross Maasmechelen

MAASMECHELEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze ook zijn elfde veldrit van het seizoen gewonnen. De 31-jarige wereldkampioen van Alpecin-Premier Tech was de snelste in de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen. De leider in het klassement evenaarde met zijn vijftigste zege in de wereldbeker het recordaantal overwinningen van de Belg Sven Nys.

Op drie seconden eindigde Nederlands kampioen Tibor Del Grosso als tweede, voor de Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys.

Na een grote valpartij bij de start ontstond snel een kopgroep met onder anderen Van der Poel en Del Grosso. De twee land- en ploeggenoten lieten even later de rest achter. Van der Poel loste Del Grosso, maar werd teruggeworpen door een lekke band.

Del Grosso reed lang alleen, maar werd weer ingelopen door een groepje met de teruggekeerde Van der Poel. De wereldkampioen kwam even op adem en reed vervolgens de rest uit het wiel. Door een tweede lekke band leek het nog even spannend te worden, maar Van der Poel hield gemakkelijk stand.