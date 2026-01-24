ECONOMIE
Macron wil haast maken met socialmediaverbod voor kinderen

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 16:44
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron belooft haast te maken met de invoering van een socialmediaverbod voor kinderen onder de 15 jaar. Hij wil dat het verbod bij de start van het nieuwe schooljaar in september ingaat, zei hij in een zelfopgenomen video die werd uitgezonden door BFMTV.
"Ik heb de regering gevraagd de versnelde procedure in gang te zetten, zodat het zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd", zei Macron. "De hersenen van onze kinderen en adolescenten zijn niet te koop en mogen niet worden gemanipuleerd. Niet door Amerikaanse platforms en niet door Chinese algoritmen."
De president wil het voorbeeld van Australië volgen, dat vorige maand als eerste land kinderen onder de 16 jaar verbood om platforms als Instagram, TikTok en YouTube te gebruiken. Maandag wordt het voorstel aan het Franse parlement voorgelegd. Macron zei dat hij daarnaast ook voorstander is van een verbod op het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen op school.
