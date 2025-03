Beurzen sluiten lager door aanhoudende onrust over handelsstrijd

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend met verliezen het weekend ingegaan door de aanhoudende onrust over de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers reageerden ook op tegenvallende cijfers uit de Verenigde Staten. Dit wakkerde de vrees aan dat de vele importheffingen van Trump de inflatie kunnen opdrijven.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent lager op 907,46 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, daalde 0,9 procent tot 867,77 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent. Op Wall Street was rond het slot van de Europese beurzen sprake van minnen tot 2,4 procent. De onrust daar werd versterkt door definitieve cijfers van de Universiteit van Michigan die aantoonden dat het consumentenvertrouwen in maart verder is verslechterd.