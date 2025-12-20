ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Poel overtuigt in veldrit Antwerpen bij rentree Van Aert

Sport
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 16:20
anp201225102 1
ANTWERPEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft zijn eerste duel met Wout van Aert dit veldritseizoen overtuigend gewonnen. De 30-jarige Nederlander reed in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen al vroeg weg bij de rest en finishte met een riante voorsprong. Van Aert had in zijn eerste cross van het seizoen tijd nodig om op gang te komen, kreeg vervolgens een lekke band en eindigde als zevende.
De Belg Laurens Sweeck was op het zanderige parcours bij het strand van Sint-Anneke in Antwerpen de beste achter Van der Poel, op 24 seconden achterstand. De derde plaats was voor de Belg Emiel Verstrynge.
Van der Poel won vorige week bij zijn rentree in het veld gelijk de wereldbekercross in Namen. Vorig seizoen won de Nederlander alle acht veldritten waar hij aan de start stond. De komende maanden is zijn belangrijkste doel opnieuw het WK in februari, waar hij zijn achtste wereldtitel kan pakken. Daarmee zou hij Erik De Vlaeminck achter zich laten.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

82580619_m

Aarde werd 12.800 jaar geleden getroffen door "onzichtbare" explosies uit de ruimte

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

Loading