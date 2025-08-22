ECONOMIE
Veel vragen bij meldpunt over datadiefstal bevolkingsonderzoek

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 17:32
anp220825162 1
DEN HAAG (ANP) - Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) melden zich veel bezorgde gedupeerden van de datadiefstal bij een laboratorium in Rijswijk. Het gaat om deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het CMI zegt veel vragen binnen te krijgen en de ongerustheid te begrijpen, maar benadrukt dat een datalek niet automatisch betekent dat sprake is van identiteitsfraude.
In de brief die gedupeerden hebben gekregen van Bevolkingsonderzoek Nederland staat dat onder meer gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN zijn gelekt. In sommige gevallen gaat het ook om e-mailadressen en telefoonnummers.
"Er bestaat bij betrokkenen soms de gedachte dat met deze gegevens bijvoorbeeld leningen of telefoonabonnementen afgesloten kunnen worden, of dat er toeslagen of nieuwe identiteitsdocumenten kunnen worden aangevraagd", zegt het CMI. "Dit is echter niet mogelijk zonder aanvullende verificatie, zoals een geldig identiteitsbewijs, bankgegevens of DigiD."
