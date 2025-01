Van der Poel start door ribblessure ook niet in veldrit Koksijde

BRUSSEL (ANP) - Mathieu van der Poel komt vrijdag niet in actie in de veldrit om de X2O Badkamers Trofee van Koksijde. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck meldt dat de wereldkampioen nog steeds last heeft van pijnlijke ribben. Die liep hij op door een val tijdens de cross van Loenhout, vorige week vrijdag. Daarna deed hij nog wel mee aan de wereldbekercross van Besançon, waar hij zijn vijfde zege van het seizoen boekte in evenzoveel wedstrijden.

"Mathieu heeft met name last op zwaardere parcoursen. Hij beslist zaterdag samen met de ploeg of hij een dag later start in Dendermonde", meldt Alpecin-Deceuninck. Van der Poel ontbrak op nieuwjaarsdag al in de cross van Baal.

"Het is bijzonder jammer, want Koksijde is een van mijn favoriete crossen", meldt Van der Poel via zijn team. "Ik won er mijn eerste wereldtitel bijvoorbeeld. Maar het komt te snel. Ik hoop zondag klaar te zijn, maar het wordt spannend."