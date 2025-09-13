Van der Poel start met vertrouwen op WK mountainbike

CRANS-MONTANA (ANP) - Mathieu van der Poel heeft een goed gevoel overgehouden aan de week die hij al in Crans-Montana heeft doorgebracht. In de Zwitserse plaats strijdt de 30-jarige Nederlander zondag om de wereldtitel op de mountainbike. "Ik heb bijna elke dag op het parcours kunnen trainen en om uit te zoeken hoe de ideale lijnen lopen", zei Van der Poel op een door zijn ploeg Alpecin-Deceuninck verspreid filmpje.

Van der Poel, die eind augustus in de Renewi Tour zijn laatste wegwedstrijd reed, trainde daarna thuis zowel op de wegfiets als de mountainbike alvorens naar Zwitserland af te reizen. "Hier heb ik het laatste specifieke werk kunnen doen. Ik voel me beter dan in Les Gets. En dan gaat het niet alleen om de benen, maar ook om de techniek. Ik voel me goed op dit parcours en hoop dat het genoeg is om zondag met de beste rijders mee te kunnen", aldus Van der Poel, die al een wereldtitel op de weg veroverde en zevenvoudig wereldkampioen veldrijden is.

Bij een wereldbekerwedstrijd in Les Gets eindigde Van der Poel twee weken geleden als zesde.