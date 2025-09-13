ECONOMIE
Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

Politiek
door Peter Janssen
zaterdag, 13 september 2025 om 14:17
Er zijn maar weinig mensen die Trumps huid zo nauwkeurig hebben bestudeerd als Brandi Boulet. De Canadese visagiste voor film en tv hielp acteur Sebastian Stan te veranderen in de jonge Trump voor de film The Apprentice. Daarvoor analyseerde ze uren aan archiefbeelden: huidtextuur, zweet, haarvaatjes en Trumps kenmerkende bruine teint.
Juist daarom viel haar iets op. De afgelopen maanden doken er geregeld blauwe plekken op Trumps handen op – voor het eerst gesignaleerd in het voorjaar van 2024 en vaker deze zomer. En wie ze probeert te camoufleren, doet dat niet erg vakkundig.
Als de plek zichtbaar is, bijvoorbeeld tijdens de ontmoeting op 25 augustus met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung in de Oval Office, oogt die vlekkerig paars. Meestal op de rechterhand, maar soms ook links. Wanneer er make-up overheen lijkt te zitten – zoals bij een bilateraal gesprek op 3 september met de Poolse president Karol Nawrocki en bij het evenement op 2 september over de verhuizing van Space Force Command naar Alabama – verandert de plek in een vale beige vlek die niet bij zijn huidskleur past.
"Hoe kun president zijn van de VS en niemand hebben die een blauwe plek kan bedekken?", zegt Boulet. "Het lijkt alsof iemand er gewoon wat foundation op heeft gesmeerd."
Wat precies de oorzaak is van de blauwe plekken, is onbekend. Wel staat vast dat de visagie rond de president soms opvallend slordig is. Voor iemand die elk detail van zijn imago wil regisseren, springt dat extra in het oog.

