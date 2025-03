Van der Poel zonder druk klaar voor Milaan-Sanremo

MILAAN (ANP) - Mathieu van der Poel zegt geen druk te voelen en klaar te zijn voor het eerste van de vijf monumenten van het wielerseizoen, Milaan-Sanremo. "Ik ben op een leeftijd waar ik ongeveer al mijn doelen heb verwezenlijkt en zelfs meer dan dat. Dat geeft me heel veel rust", keek de 30-jarige winnaar van de Italiaanse klassieker in 2023 via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck vooruit.

"Alles wat nu komt is een bonus en dat maakt koersen heel plezierig", zei Van der Poel. "Maar ik wil nog altijd de grootste wedstrijden proberen te winnen. Dit is opnieuw een monument, dus ik ben heel gemotiveerd. Ik denk dat de Tirreno me net die extra vorm heeft gegeven."

Van der Poel won drie van de vijf monumenten. Naast Milaan-Sanremo in 2023, schreef hij de Ronde van Vlaanderen in 2020, 2022 en 2024 op zijn naam en Parijs-Roubaix in 2023 en 2024. Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan niet op zijn erelijst.