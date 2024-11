Van Empel soleert bij rentree in veldrit Kortrijk naar zege

KORTRIJK (ANP/BELGA) - Fem van Empel heeft bij haar rentree in de veldrit van Kortrijk laten zien nog altijd in vorm te zijn. De 22-jarige wereldkampioene won in het westen van Vlaanderen drie weken na het prolongeren van haar Europese titel de vierde Exact Cross van het seizoen. De Belgische Marion Norbert Riberolle eindigde op 47 seconden als tweede, voor de Nederlandse Inge van der Heijden.

Van Empel reed in haar eerste wedstrijd sinds het EK al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en liet die niet meer terugkomen. Zo boekte ze haar vierde zege van het seizoen, na de openingszege in Beringen, de Koppenbergcross en het EK.

Zondag krijgt de renster van Visma - Lease a Bike bij de start van de wereldbeker in Antwerpen te maken met sterkere tegenstand.