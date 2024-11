Van Empel soleert naar winst in eerste wereldbeker veldrijden

ANTWERPEN (ANP) - Fem van Empel heeft op indrukwekkende wijze de eerste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De wereldkampioene soleerde in Antwerpen naar de zege. Ze had aan de finish 31 seconden voorsprong op Lucinda Brand. De Luxemburgse Marie Schreiber fietste met bebloede knie naar de derde plaats op 1.11 minuut. Ceylin del Carmen Alvarado was de derde Nederlandse op de vijfde plaats.

Van Empel beleefde een uitstekend weekend, want zaterdag was ze ook al de beste in Kortrijk in de vierde Exact Cross van dit seizoen.

Schreiber opende traditiegetrouw snel, maar Van Empel achterhaalde haar nog in de eerste ronde. In de tweede ronde reed Van Empel al weg bij Schreiber en begon ze aan haar lange solo.

"Het was op dit parcours zaak je eigen lijn te rijden en een 'steady' tempo te houden", zei de winnares na afloop in het flashinterview bij Eurosport. "De harde wind en de lange zandstroken maakten de wedstrijd zwaar, maar ik ben blij dat ik al goed in mijn crossritme zit."