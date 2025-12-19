ECONOMIE
Van Empel vertrekt bij Visma - Lease a Bike en neemt pauze

Sport
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 12:34
anp191225132 1
DEN BOSCH (ANP) - Veldrijdster Fem van Empel vertrekt per 1 januari bij Visma - Lease a Bike en stopt voor onbepaalde tijd met haar professionele wielercarrière. Dat meldt de wielerploeg in een persbericht.
Drievoudig wereldkampioen Van Empel lastte in maart ook al een pauze in. Dat deed ze zodat ze zich kon richten op haar mentale welzijn. In september keerde Van Empel terug en gaf ze aan niet meer mee te doen aan wegwedstrijden, maar alleen aan het veldrijden. Daar stopt ze nu ook voorlopig mee.
Hoewel de trainingen en eerste wedstrijden positief verliepen, merkte Van Empel dat het gevoel dat zij zocht uitbleef. Tijdens de Koppenbergcross moest ze begin november opgeven omdat het op dat moment niet ging. "Tijdens de Koppenbergcross gaven mijn lichaam en mijn hoofd heel duidelijk een signaal. Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar onbewust is daar toen al een beslissing ontstaan. Dit voelt voor mij als de juiste stap nu", aldus Van Empel.
