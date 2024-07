Van Gerwen naar tweede ronde World Matchplay na zege op Littler

BLACKPOOL (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft de tweede ronde bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De 35-jarige Brabander won de kraker in de eerste ronde van de Engelse tiener Luke Littler met 10-6.

Van Gerwen nam een 5-2-voorsprong tegen de 17-jarige finalist van het afgelopen WK. Die marge gaf 'Mighty Mike' daarna niet meer af. Hij slaagde er op 9-6 niet in 170 uit te gooien, maar maakte het een beurt later af op dubbel 8.

Van Gerwen neemt het in de tweede ronde op tegen Joe Cullen. Hij is de enige Nederlandse darter die nog actief is in Blackpool. Danny Noppert, Raymond van Barneveld en Gian van Veen sneuvelden eerder al in de eerste ronde. De 33-jarige Noppert kwam tekort tegen de Engelsman James Wade (10-5) en Van Barneveld moest zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton uit Wales (10-7). Van Veen verloor met 13-12 van Rob Cross.