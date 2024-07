Kort voor de Olympische Spelen in Parijs is in die stad een soldaat aangevallen met een mes, melden Franse media die zich baseren op politiebronnen. Volgens onbevestigde berichten zou de dader Allah Akbar hebben geschreeuwd. Het incident was bij het station Gare de l'Est.

De militair, die patrouilleerde tegen terrorisme, werd in zijn schouder geraakt en is bij bewustzijn, zo wordt verder gemeld. De dader is gearresteerd.