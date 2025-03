NYT: VS bereiden sluiting consulaten West-Europa voor

- Op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn plannen opgesteld om tegen de zomer een tiental Amerikaanse consulaten te sluiten, zeggen bronnen tegen The New York Times. Het zou vooral gaan om diplomatieke posten in West-Europa. Daarnaast zijn er volgens de krant plannen om op grote schaal lokale medewerkers te ontslaan die voor dergelijke missies werken.

De krant schrijft dat ook wordt overwogen om op veel grotere schaal diplomatieke posten te sluiten. Dat zou voor onrust zorgen binnen de inlichtingengemeenschap. Medewerkers van inlichtingendiensten doen zich in het buitenland vaak voor als diplomaten. Als ambassades en consulaten de deuren moeten sluiten, betekent dat dus ook dat inlichtingendienst CIA minder uitvalsbases in het buitenland heeft.

Daarnaast wordt via ambassades op allerlei terreinen samengewerkt met de landen waar ze zich bevinden. Dat nu sluiting wordt overwogen heeft volgens de krant meerdere redenen. President Donald Trump wil de landelijke overheid inkrimpen en voert daarnaast een America First-beleid, waarin humanitaire hulp en andere vormen van 'soft power' minder belangrijk worden gevonden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou onder Trump al te maken hebben met een uittocht van personeel. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn volgens een bron 700 mensen opgestapt, onder wie 450 beroepsdiplomaten.