Van Gerwen wint eenvoudig eerste partij op WK darts

LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen is het WK darts goed begonnen. De drievoudig wereldkampioen won bij zijn eerste optreden op het toernooi in het Londense Alexandra Palace vrij gemakkelijk van de Engelsman James Hurrell. Hij won met 3-0 in sets en gunde zijn tegenstander in de hele wedstrijd drie legs.

De 35-jarige Brabander is met zijn zege door naar de laatste 32. Als nummer 3 van de wereld had hij een bye in de eerste ronde. Van Gerwen aast op zijn vierde wereldtitel. Hij won er al drie, maar zijn laatste dateert van bijna zes jaar geleden.

De 35-jarige Vlijmenaar beleefde in 2024 niet zijn beste jaar in het profcircuit. Hij won geen enkel groot toernooi. Zo werd hij in november bij de Grand Slam of Darts al uitgeschakeld in de groepsfase en ging hij in de Players Championship Finals in de eerste ronde pijnlijk onderuit.

Van Gerwen koos voor een intensieve aanpak in de laatste weken voorbereiding en die betaalde zich in ieder geval in de partij tegen Hurrell uit. De Nederlander wierp de pijlen in de meeste legs onberispelijk. Een korte serie missers in de tweede set bracht hem niet uit zijn evenwicht, terwijl zijn tegenstander voortdurend op zoek was naar de scherpte en vaak aarzelde bij het werpen.

Van Gerwen was "100 procent opgelucht", zei hij kort na afloop bij Viaplay. "Die eerste wedstrijd moet je zien door te komen en dat is gelukt. Er stond veel druk op bij mij omdat het dit jaar niet zo geweldig ging. Het kwam er niet helemaal uit, want ik gaf die jongen nog te veel kansen, maar ik kan hier wel verder mee. Ik was scherp op de dubbels en voelde me geen moment onzeker. Het is voor mij beter het toernooi niet te beginnen als een speer, want het verleden heeft uitgewezen dat het dan vaak verkeerd afloopt."

Van Gerwen speelt zijn volgende partij pas na de kerstdagen. Hij treft dan de winnaar van de partij tussen de Engelsman Brendan Dolan en de Hongkonger Lee Lok-Yin