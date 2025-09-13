Van Klinken overtuigend naar finale discuswerpen op WK in Tokio

TOKIO (ANP) - Jorinde van Klinken heeft zich op de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio overtuigend geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De Nederlandse atlete wierp in haar eerste poging 66,39 meter, ruim boven de kwalificatielimiet van 64,00 meter. De finale is zondag om 12.10 uur Nederlandse tijd.

Van Klinken snakt naar een medaille op een WK. Dat liet ze eerder weten na de finale van de Diamond League in Zürich, waarin ze als tweede eindigde met een afstand van 67,15 meter. Op de vorige twee WK's viel beide keren de ondankbare vierde plaats haar ten deel.

De 25-jarige atlete uit Assen presteert deze zomer zeer constant met vier keer de tweede plaats in een wedstrijd uit de Diamond League. Ze steeg daardoor naar de derde plaats op de wereldranglijst. Van Klinken was op de EK van 2024 in Rome de eerste atlete na 46 jaar die zilver won bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten.